 

“Этот огонь перегорел”. Волочкова рассталась с сожителем

28.01.2021, 11:08, Новости дня
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45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова в Instagram заявила, что в свой день рождения разорвала отношения с возлюбленным.

“В день своего рождения я была счастлива. Но в этот самый день я приняла решение расстаться со своим любимым человеком… Мы долгое время жили вместе. Множество прекрасных моментов и событий и отдыхов нас объединяло. Я ни одного слова плохого о нем не позволю себе сказать, как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала судьба”, – заявила она.

По словам Волочковой, она разочаровалась в возлюбленном.

“На территории поступков слова проигрывают войну… Мне самой в жизни пришлось пройти настоящий путь испытаний, труда, взлетов и падений, противодействий, чинимых препятствий мне и моему творчеству, целой травли, гонений, моральной боли. И я проходила все эти испытания, как воин, с честью и достоинством. И я понимаю и чувствую, что с сильной духом женщиной рядом может быть только мужчина сильнее ее, могущественнее, благороднее, достойнее и величественнее. По характеру”, – написала балерина.

Она также отметила, что с ней может быть человек, который будет любить и уважать ее творчество.

“Для меня в отношениях с мужчиной никогда не был значим его финансовый достаток. Я всегда открываю щедро свою душу. И не жалею своей доверчивости, открытости и романтичной своей натуры. Но так получилось, что сердце мое подсказало мне, что нужно многое изменить. И, разочаровавшись, я решила не лгать самой себе. А ведь главный судья жизни – это наша человеческая совесть”, – завершила балерина публикацию.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

В следующем посте она продолжила рассказывать о своей личной жизни.

“И я решила завершить эти отношения. Искренность – очень редкое качество в наши дни… И я не жалею, что во мне нет меркантильности и лукавства. Я поступила честно и открыто. Настоящие женщины, умеющие любить, верю, меня поймут. Я щедро делилась с вами эмоциями любви, которые меня переполняли. Но этот огонь перегорел. В то же время это был опыт. И я решила начать новый этап своей жизни…” – объяснила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

20 января Волочковой исполнилось 45 лет.

Балерина не называла имени своего бойфренда, с которым рассталась в день рождения.

Она была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но заявила в сентябре 2020 года, что он альфонс, а их брак был недействительным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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