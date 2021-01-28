Столкновение Млечного пути и Андромеды не затронет Землю

28.01.2021, 6:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Японские ученые провели моделирование будущего столкновения Млечного пути с Андромедой. Как известно, обе галактики стремительно приближаются друг к другу.

По мнению исследователей, если бы столкнулись два центра, которыми являются массивные черные дыры, вся материя вокруг была бы либо поглощена, либо приумножена.

Однако астрономы считают, что Андромеда и Млечный путь лишь соприкоснутся краями. Поэтому большой космической катастрофы не произойдет, и никаких негативных последствий для Земли, скорее всего, не будет. Впрочем, до данного события еще около 4 миллиардов лет. За это время могут произойти другие вселенские катаклизмы. Например, Землю может поглотить затухающее Солнце.