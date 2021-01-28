В Польше запретили делать аборты по причине патологии плода

28.01.2021, 6:36, Новости дня

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Правительство Польши опубликовало в «Официальном вестнике» решение Конституционного суда республики о запрете абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода, вердикт вступил в силу.

Власти Польши в среду получили письменное обоснование Конституционного суда республики о запрете абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода, в котором говорится, что «человек с момента зачатия имеет право на жизнь», что гарантируется конституцией Польши, передает ТАСС.

Поясняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.

Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста, сотни участников акции в среду вечером собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу. Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены. От здания суда разросшаяся по данным организаторов до нескольких тысяч толпа отправилась маршем центральными улицами города, заблокировав в том числе ключевые перекрестки. Целью протестующих была штаб-квартира правящей в республике партии «Закон и справедливость». Однако проход вплотную к зданию был заблокирован полицейскими автомобилями и усиленными отрядами полиции. «Бесплатные аборты для всех по требованию», «Свобода выбора вместо террора», «Аборт – это право, а не привилегия» – гласят тексты на транспарантах протестующих. Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского.

Ранее власти Польши отложили публикацию решения Конституционного суда после начала массовых протестов в республике против ужесточения законодательства в отношении абортов. Протестующие перекрывали дороги, в Варшаве полиции пришлось вмешаться, чтобы не допустить столкновения протестующих с ультраправыми. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации с запретом абортов в Польше.