 

Доказано, что каждый человек живет в своей реальности

28.01.2021, 3:56, Новости дня
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Исследование данного вопроса проводили специалисты по квантовой физике по Хериот-Ватта. Ученым, в частности, удалось проверить и подтвердить теорию о том, что каждый человек по-своему воспринимает окружающую реальность.

Для этого ученые провели ряд экспериментов, во время которых добровольцев просили наблюдать за фотоном. В результате оказалось, что каждый участник оценивал ситуацию по-своему.

Например, один доброволец следил за тем, где в данный момент находится фотон, а также анализировал его движения. Другой же постоянно пытался понять, во всех ли возможных квантовых позициях находится фотон. Если бы появился третий человек, он посмотрел бы на те же самые события под иным углом.



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