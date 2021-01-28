Адвоката из Китая арестовали в Петербурге по делу о похищении людей

28.01.2021, 3:54, Новости дня

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Суд в Санкт-Петербурге арестовал адвоката из Китая Хуэя Вана, который был задержан во вторник по делу о похищении людей и разбое, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката Балтийской коллегии адвокатов Хуэя Вана», – приводит слова представителя объединенной пресс-службы ТАСС.

Гражданина Китая задержали по делу о похищении людей и разбое, вину он не признал. Суд вынес решение о заключении Вана под стражу до 20 марта.

Во вторник в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что в городе задержаны пять граждан из Азии, в том числе адвокат по делу о похищении иностранных студентов. Источник в правоохранительных органах сообщал, что все задержанные являются гражданами Китая. Следователи считают, что осенью 2020 года подозреваемые похитили в Петербурге трех иностранных студентов, отвезли их в ресторан, избили и требовали возврата несуществующего долга на сумму более 1 млн рублей. По имеющимся у полиции сведениям, задержанные могут быть причастны к организованной группе, численностью порядка 20 человек, которая занималась незаконным оборотом оружия, наркотиков, похищениями людей и другими преступлениями в Санкт-Петербурге.

Тем временем сетевое издание «Фонтанка.ру» сообщает, что в Петербурге избрали меру пресечения участникам китайской Триады, задержанным по обвинению в похищении соотечественников. По версии издания, адвокат из Китая Хуэй Ван с соучастниками совершили разбойное нападение на своего земляка, похитив у него имущество и 163280 рублей. Затем они поместили потерпевшего и подоспевших к нему на помощь двух товарищей в автомобиль, потребовав от них 100 тыс. китайских юаней, нанесли потерпевшим побои, похитили вещи почти на 79 тыс. рублей, после чего всех троих отвезли в неустановленный следствием ресторан, однако им удалось сбежать. При этом адвокат из Китая Хуэй Ван вину не признал, попросив суд отправить его под домашний арест. Помощь Вану оказывали пять адвокатов и переводчик. При этом Хуэй Ван – первый и единственный иностранный житель со статусом адвоката на территории России. Из резюме Вана следует, что русский является его рабочим языком. Адвокат Ван Хуэй является членом ассоциации юристов РФ (АЮР). Он был стажером юриста Юрия Новолодского, президента Балтийской коллегии адвокатов, вице-президента адвокатской палаты Санкт-Петербурга, государственного советника юстиции.Уголовным розыском Петербурга были задержаны первые пятеро из пары десятков граждан КНР. По словам источников издания в угрозыске, «фактически это первое дело, когда удалось убедить китайцев дать показания на тех, кого у себя дома они давно называют Триадой».