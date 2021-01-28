 

МИД заявил о переговорах с Африканским союзом о поставках «Спутника V»

28.01.2021, 3:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия ведет диалог с Африканским союзом о возможных поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил МИД России.

По данным ведомства, продвижение «Спутник V» на рынки иностранных государств поручено Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), представители которого с середины 2020 года ведут переговоры в том числе и со странами Африки, включая ЮАР. «Кроме того, диалог по данной тематике ведется и с Африканским союзом, который, помимо закупок вакцин из третьих стран, приступил к проработке вопроса поставки на континент российской вакцины «Спутник V», – приводит РИА «Новости» сообщение МИД.

В частности, как отметили в ведомстве, 12 января в формате видеоконференции состоялись экспертные переговоры представителей РФПИ и Африканской целевой группы по приобретению вакцины против COVID-19 (African Vaccine Acquisition Task Team, AVATT).

В начале января министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе сообщил, что Южно-Африканская Республика ведет двусторонние переговоры с Россией по поводу использования в ЮАР препарата «Спутник V» для вакцинации населения страны от нового коронавируса.

В конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Угрозу утечки отходов ЦБК в Байкал сняли в Иркутской области

25.08 / Матери-одиночке из Москвы вернули четверых детей

12.01 / Командир воинской части в Подмосковье умер из-за тяжелых ранений

29.09 / Юрий Башмет заразился коронавирусом

06.11 / “Остынь, Дональд, остынь!” Тунберг потроллила Трампа

23.07 / ЕС выделили Украине 1,2 млрд евро

21.12 / В Британии признали, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля

11.08 / Минтруд разъяснил условия перевода работников на «удаленку»

17.07 / Мишель Обама анонсировала свой подкаст на Spotify

29.12 / Имущество лидера Партии венгров Украины арестовано в Закарпатье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска