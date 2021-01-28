МИД заявил о переговорах с Африканским союзом о поставках «Спутника V»

28.01.2021, 3:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия ведет диалог с Африканским союзом о возможных поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил МИД России.

По данным ведомства, продвижение «Спутник V» на рынки иностранных государств поручено Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), представители которого с середины 2020 года ведут переговоры в том числе и со странами Африки, включая ЮАР. «Кроме того, диалог по данной тематике ведется и с Африканским союзом, который, помимо закупок вакцин из третьих стран, приступил к проработке вопроса поставки на континент российской вакцины «Спутник V», – приводит РИА «Новости» сообщение МИД.

В частности, как отметили в ведомстве, 12 января в формате видеоконференции состоялись экспертные переговоры представителей РФПИ и Африканской целевой группы по приобретению вакцины против COVID-19 (African Vaccine Acquisition Task Team, AVATT).

В начале января министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе сообщил, что Южно-Африканская Республика ведет двусторонние переговоры с Россией по поводу использования в ЮАР препарата «Спутник V» для вакцинации населения страны от нового коронавируса.

В конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства.