Ужесточить ограничения из-за коронавируса собрались в Чехии

28.01.2021, 3:00, Новости дня

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Правительство Чехии в четверг соберется на внеочередное заседание для обсуждения возможности ужесточения социальных ограничений из-за коронавируса, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«Мы будем решать [на заседании] правительства вопросы, связанные с ужесточением [действующих ограничений]. Статистические данные [о ситуации с коронавирусом в Чехии] очень тревожные. Наши клиники полны больных [с COVID-19]», – приводит слова Бабиша ТАСС.

Премьер-министр республики призвал жителей Чехии четко выполнять требования эпидемиологической безопасности. «Правительство с этой ситуацией [распространение коронавируса] не справится, если с ним все [жители страны] не будут сотрудничать», – сказал Бабиш.

Кабмин отказался от реализации планов возобновить с 1 февраля обучение в школах и вузах. Классы пока могут посещать только ученики первых и вторых классов начальных школ, в которых обеспечены строжайшие правила санитарии. Ответственность за их соблюдение учащимися возложена на педагогов.

Накануне Минздрав Чехии рекомендовал краевым координаторам процесса вакцинирования временно прекратить вводить первые дозы вакцин от коронавируса, чтобы хватило препарата для тех, кому пора делать повторные прививки.

В Чехии, на территории которой распространяется так называемый британский штамм коронавируса, с 27 декабря действует максимальный уровень эпидемиологической угрозы. Гражданам рекомендовано отказаться от использования обычных медицинских масок и перейти на респираторы, которые обеспечивают значительно более высокую степень защиты органов дыхания от коронавирусной инфекции. Ожидается, что данная рекомендация перейдет в категорию обязательных для выполнения требований.

В середине октября минувшего года министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью. По итогам последней недели октября Чехия вышла на первое место в Европе по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тыс. жителей.

В Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, общее число заразившихся коронавирусом достигло 956155. С диагнозом COVID-19 умер 15791 житель республики.