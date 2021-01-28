Новый глава Госдепа счел отношения с Китаем «самыми важными в мире»

28.01.2021, 1:12, Новости дня

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Отношения между США и Китаем, пожалуй, самые важные в мире, они будут во многом формировать будущее, сообщил новый госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Не секрет, что отношения между США и Китаем, пожалуй, самые важные в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить. Но все чаще в [этих] отношениях возникают некоторые враждебные аспекты, в них есть и конкурентные аспекты, а также все еще остаются аспекты сотрудничества. И аспекты сотрудничества находятся в сферах, представляющих наш взаимный интерес, где мы пытаемся работать вместе», – приводит слова госсекретаря США ТАСС.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в сферу общих интересов входит и ситуация вокруг климата. «В интересах Китая, Соединенных Штатов и стран по всему миру добиваться конкретных успехов в борьбе с глобальным потеплением. Я уверен, что мы в состоянии добиться этого», – подчеркнул руководитель Госдепартамента США, выразив надежду на продолжение работы с Пекином по этому вопросу.

В минувший четверг посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай поздравил 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена с инаугурацией и сообщил о готовности Китая сотрудничать с новой американской администрацией. Днем ранее МИД Китая объявил о введении санкций в отношении американских граждан, в том числе против Майкла Помпео, занимавшего пост госсекретаря США в администрации 45-го президента США Дональда Трампа. В список также вошли глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, экс-глава Минздрава США Алекс Азар и экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. При этом в новой американской администрации раскритиковали КНР за санкции против администрации Трампа.