 

В Полтаве пенсионерка 20 лет собирала свалку выше собственного дома

28.01.2021, 0:24, Новости дня
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В Полтаве жительница частного дома Татьяна Приходько 20 лет собирала мусор во дворе, в итоге мусорная свалка стала выше ее дома. Об этом пишет “Общественное”.

После многочисленных жалоб соседей на вонь и крыс 26 января коммунальные службы приехали с самосвалами, чтобы вывезти мусор. На это понадобится несколько дней.

Отмечается, что пенсионерка не хотела отдавать вещи, оказывала сопротивление коммунальщикам. Но поскольку земля под домом в коммунальной собственности, то службы взялись за уборку мусора.

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Приходько рассказала журналистам, что в свое время осталась без работы и стала забирать мусор соседей.

“Они мне еду давали, ведра давали, что у них есть, и я все приносила домой… Муж болел, сын болел, все болели, и получилось, что я осталась, что я им помогала, а сама осталось. А мне что досталось от этой разрухи? Что досталось, то и беру”, – рассказала она.

Мусор отвезут на свалку в селе Макуховка неподалеку от Полтавы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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