Жители Кривого Рога вышли на протест к местной теплоцентрали

27.01.2021, 20:50, Новости дня

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В Кривом Роге под администрацию “Криворожской теплоцентрали” пришли митингующие, которые потребовали увольнения главы предприятия Павла Савчука, пишет 27 января “СтопКор”.

Местные жители заявили, что в школах и детских садах садиках холодно, а плата за отопление в небольшой квартире составляет около 3 тыс грн.

По информации активистов, внутрь не пустили не только тех, кто пришел на прием к и.о. руководителя теплоцентрали, но также и председателя профсоюза Анатолия Чалого.

“Сегодня мы как представители общественности пришли поддержать людей, выразить свою гражданскую позицию и донести ситуацию до Кабмина и СМИ. Почему именно под руководством Савчука происходят эти злоупотребления, прорыв магистралей, хищения средств?” – отметил правозащитник общественной организации “Стоп коррупции” Александр Омельченко.

фотогалерея

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Фото: stopcor.org



Фото: stopcor.org



Фото: stopcor.org



Фото: stopcor.org

По информации “СтопКора”, инициировал назначение Савчука заместитель председателя Фонда госимущества Украины Денис Кудин. Активисты заявили, что за время руководства Савчука с предприятия уволили почти тысячу специалистов, поэтому коллектив обратился за помощью к руководству страны и профильным ведомствам, а также к правоохранителям и Фонду госимущества.

Если требования не будут выполнены, жители обещают сделать протест бессрочным.

ВИДЕОВидео: Стоп Корупції / YouTube

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