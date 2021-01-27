 

Блондинка Мика Ньютон показала, как выглядела, когда была брюнеткой и рыжеволосой

27.01.2021, 12:44, Новости дня
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Проживающая в США 34-летняя украинская певица Мика Ньютон 25 января в Instagram разместила серию фотографий, на которых запечатлена блондинкой, брюнеткой, рыжеволосой в разные периоды своей жизни.

“Я слишком долго была блондинкой! Я должна изменить свой цвет? Или оставаться блондинкой?” – обратилась она за советом к фолловерам.

В комментариях певица отметила, что ее натуральный цвет волос темный.

“Я темная с сероватым отливом”, – написала она.

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Публикация от Mika Newton (@mikanewton)

Мика Ньютон (настоящее имя Оксана Грицай) родилась в 1986 году в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

В 2011 году она представляла Украину на конкурсе “Евровидение”, заняв четвертое место. В том же году певица переехала в США. 

В 2018 году артистка вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведру. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.

В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее выявили рак яичника. По словам артистки, чтобы полностью победить болезнь, ей понадобится пять лет. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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