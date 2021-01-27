 

Германия может приостановить международное авиасообщение

27.01.2021, 12:44, Новости дня
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Власти Германии рассматривает возможность прекращения международных авиаперевозок. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер 26 января, сообщает Deutsche Welle.

Зеехофер подчеркнул, что предлагается ввести более строгие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сократить почти до нуля авиаперелеты в Германию.

Министр также добавил, что такие меры направлены на защиту от распространения новых вариантов коронавируса и они обсуждаются по поручению канцлера Германии Ангелы Меркель. Она выступает против тотального запрета на поездки, однако призывает остановить туризм настолько, насколько это возможно.

Такие заявления раскритиковала немецкая туристическая ассоциация, отметив, что коронавирус уже нанес секторам туризма и деловых поездок огромный ущерб.

В середине декабря прошлого года в Германии ввели жесткий локдаун, закрыв детсады и магазины с товарами не первой необходимости сообщала “Немецкая волна”. Изначально он должен был действовать до 10 января, но его продлили до 14 февраля. Также по всей стране граждан обязали носить маски с фильтрами или респираторы FFP2 (ранее разрешались тканевые маски или покрытие лица шарфом).

По данным американского университета Джонса Хопкинса, отслеживающего заболеваемость, Германия входит в десятку стран с наибольшим количеством подтвержденных больных. В стране заболели 2,17 млн человек, 54 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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