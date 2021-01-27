 

﻿Ройзман: Россияне разочарованы и оскорблены. Не дай Бог увидеть русский бунт

27.01.2021, 12:44, Новости дня
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Россияне вышли на массовые протесты, поскольку они разочарованы и оскорблены действиями власти. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман высказал российский политик, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. 

Бацман спросила, озлоблены ли россияне.

“Озлоблен – это когда силовики начинают разгонять, ломают, когда тебе оболгут в телевизоре… В целом, я думаю, люди очень сильно разочарованы историями типа дворца [президента РФ Владимира Путина], они просто оскорблены”, – сказал Ройзман.

Он рассказал, что в Екатеринбурге, где проживает почти 1,5 млн человек, в спальном районе можно купить двухкомнатную квартиру “за два с небольшим миллиона рублей” (около $26 тыс.).

“За четыре миллиона точно можно купить “трешку”. И вдруг люди видят, что диван [в этом дворце] за такие деньги. У людей мечта зарабатывать 50 тыс. руб. (у нас средняя зарплата – 20–30 тыс.), а ты вдруг видишь, что один туалетный ершик [в дворец] покупают за €1 тыс.”, – возмутился политик. 

Он отметил, что подобные истории очень сильно людей задевают. 

“А здесь и до негодования недалеко. Причем, знаешь, интересная история. Люди вышли на митинг, они кричат свои кричалки, свои лозунги, общаются между собой, но как только появляются омоновцы со щитами, это негодование сразу персонифицируется – и все, начинается противостояние. А там, где полиция не лезет, все нормально”, – сказал Ройзман. 

Он считает, что 23 января “люди пересиливали свой страх и выходили”.

“Думаю, может выйти и больше [россиян]”, – сказал политик. 

Бацман уточнила, как дальше будут развиваться события в России. “По выходным вы будете выходить, как в Беларуси люди выходили? А теперь кажется, что там все”, – отметила журналистка.

“Как бы там ни было, но Беларусь в прежнее состояние уже не вернется, отношение к [руководящему Беларусью с 1994 года Александру] Лукашенко уже однозначное. Но здесь, на мой взгляд, они берут пример с Лукашенко, они будут действовать по такому же сценарию. Я не знаю, [что будет дальше]. Это Россия. Можно 100 вариантов разобрать, а произойдет 101-й. Я не знаю, что будет, но свою позицию я буду отстаивать, – сказал политик. – Очень хорошо сказал [русский поэт Александр] Пушкин [в повести “Капитанская дочка”]: “Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный”. 

По его мнению, этого можно избежать только если в РФ будут честные выборы, независимый суд и свободные СМИ.

“Это три столпа нормального современного демократического общества”, – отметил Ройзман.

Интервью с Ройзманом выйдет сегодня на YouTube-канале “Алеся Бацман”. Трансляция начнется в 18.00 

23 января по всей России прошли многотысячные акции протеста сторонников арестованного оппозиционера Алексея Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

За несколько дней до митингов, 19 января, Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал в YouTube расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки” о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. Его уже просмотрели более 94 млн раз. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. По данным расследователей, стоимость дворца оценивается в 100 млрд руб. (почти $1,4 млрд). 

25 января Путин впервые прокомментировал расследование ФБК. Он назвал его “компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян”. “Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, можно сказать: “Скучно, девочки”. Ну, хоть придумали бы что-нибудь еще”, – добавил президент РФ. 

Команда Навального анонсировала на 31 января новые акции протеста.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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