Задержанным на несогласованной акции в Москве школьникам пригрозили постановкой на учет

27.01.2021, 12:18, Новости дня

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Московских школьников, принимавших участие в несогласованной акции 23 января и совершивших административное правонарушение, могут поставить на внутришкольный учет, вместе с тем департамент образования и науки столицы не располагает данными о количестве таких учащихся, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Департамент образования и науки не располагает информацией о количестве несовершеннолетних, которые принимали участие в несанкционированной акции в Москве 23 января. Этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Вместе с тем, школа получает информацию по каждому случаю совершения административного правонарушения учащимися. В соответствии с регламентом, таких учеников ставят на внутришкольный учет и с каждым из них организуют индивидуальную профилактическую работу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для оказания социально-психологической и педагогической помощи ребятам, том числе проводятся занятия по коррекции поведения, консультации психологов, индивидуальные и групповые профилактические беседы.

Ранее детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщала, что, по предварительным данным, в российских регионах задержали порядка 300 подростков, в том числе в Москве – около 70, в Петербурге – около 30.

Напомним, в субботу в разных городах РФ прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.

В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.