 

Траты россиян на хлеб и гречку выросли в январе

27.01.2021, 12:18, Новости дня
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Средний чек россиян при покупке дарницкого хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки за период с 1 по 25 января вырос по сравнению с декабрем, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Чек по хлебу по сравнению с декабрем прибавил 4%, поднявшись до 29 рублей, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 11,5%. Кроме хлеба, средний чек заметно прибавил по пшеничной муке и подсолнечному маслу – по 3% к декабрю. По маслу с 1 по 25 января он составил 107 рублей, что на 47% превысило прошлогодний уровень. По муке – 71 рубль (на 25% больше чем год назад), передает РИА «Новости».

Средний чек по гречке рос медленнее: на 1,5%, до 67 рублей. По сравнению с прошлым годом гречка прибавила 26%.

Единственным товаром, по которому средний чек снизился к декабрю, стал сахар-песок (снижение на 4%, до 52 рублей). Тем не менее, по сравнению с прошлым годом он также вырос – на 68%.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Кроме того, российское правительство выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. В январе Путин обращал внимание, что стоимость продуктов в РФ в 2020 году выросла заметно выше средней инфляции. Эта проблема, по словам российского лидера, требует дополнительного рассмотрения.



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