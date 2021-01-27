Никита Ефремов: Я пытался покончить с собой

27.01.2021, 11:50, Новости дня

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32-летний российский актер Никита Ефремов в интервью программе “Осторожно, Собчак!”, которая выходит на ее YouTube-канале, признался, что совершал попытку суицида.

“Я пытался покончить с собой. К ужасу, у меня появилась готовность сделать это, причем некая холодная готовность, не показушная. Привело меня к этому тотальное обесценивание того, что я живу”, – заявил он.

Ефремов отметил, что на тот момент ему было 20 или 21 год.

“Кто-то спас, где-то не получилось”, – рассказал он об исходе суицидальных намерений.

Актер признался, что находился в некой скорлупе и никому не рассказывал о своих чувствах. Он отметил, что для решения своих психологических проблем обратился за помощью со стороны.

“Для меня самое в этих ситуациях страшное и больное – невозможность обратиться за помощью. Мне очень важно поговорить об этом, что это абсолютно не стыдно. Мало того, в моей жизни начали происходить изменения только тогда, когда понял, что мне нужна помощь и что эта помощь находится не во мне самом. У меня нет сил справиться с проблемами одному”, – рассказал актер.

Никита Ефремов отметил, что не винил в своем состоянии родителей.

“Я сейчас понимаю, что смерть – это одно из важнейших событий. Я хотел бы встретить ее осознанно, а не вот так вот в конвульсиях”, – добавил он.

ВИДЕОВидео: Ксения Собчак / YouTube

Никита Ефремов – сын российского актера Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Он служит в московском театре “Современник”.

Снимался в фильмах и сериалах, среди которых “Пассажирка”, “Баллада о бомбере”, “Мой парень – ангел”, “Любовь с акцентом”, “Zолушка”, “Все началось в Харбине”, “Репетиции”, “Тихий Дон”, “Хороший человек”, “Полет”.

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