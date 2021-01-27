 

“Рада видеть вас на своем теле”. Иващенко показала тату в виде птиц

27.01.2021, 11:50, Новости дня
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Украинская певица Элина Иващенко сделала на руке татуировку в виде парящих ласточек. Об этом она рассказала 25 января в Instagram, разместив фото и видео руки с изображением птиц.

“Мои милые птички, я рада видеть вас на своем теле”, – написала она.

В комментариях артистка уточнила, что тату было сделано в день публикации фото.

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Публикация от Еліна Іващенко (@elina.ivashchenko_official)

Иващенко родилась в 2002 году в Броварах Киевской области. Она сирота. После смерти матери Иващенко воспитывали ее дедушка с бабушкой.

Иващенко является победительницей шоу “Голос. Діти” на “1+1” (2016) и проекта  “Х-Фактор” на СТБ (2019).

В 2020 году певица с авторской песней Get up принимала участие в национальном отборе на “Евровидение 2020”, заняв пятое место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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