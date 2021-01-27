“Рада видеть вас на своем теле”. Иващенко показала тату в виде птиц
27.01.2021, 11:50,
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Украинская певица Элина Иващенко сделала на руке татуировку в виде парящих ласточек. Об этом она рассказала 25 января в Instagram, разместив фото и видео руки с изображением птиц.
“Мои милые птички, я рада видеть вас на своем теле”, – написала она.
В комментариях артистка уточнила, что тату было сделано в день публикации фото.
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Иващенко родилась в 2002 году в Броварах Киевской области. Она сирота. После смерти матери Иващенко воспитывали ее дедушка с бабушкой.
Иващенко является победительницей шоу “Голос. Діти” на “1+1” (2016) и проекта “Х-Фактор” на СТБ (2019).
В 2020 году певица с авторской песней Get up принимала участие в национальном отборе на “Евровидение 2020”, заняв пятое место.
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