 

В России начали допрашивать школьников из-за участия в митингах за Навального

27.01.2021, 11:50, Новости дня
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В ряде регионов России начались допросы школьников, участвовавших в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом “Коммерсанту” рассказали адвокаты и родители детей.

Допросы проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Тобольске, Ростове-на-Дону. Старший партнер правозащитного проекта “Апология протеста” Александр Передрук рассказал, что допросы “проходят в присутствии родителей, но далеко не всегда с адвокатом”. По данным “Коммерсанта” наиболее активные следственные действия проводятся в Санкт-Петербурге.

Один из питерских подростков рассказал журналистам, что следователь спрашивал, платил ли ему кто-то деньги за выход на акцию. 

Другая 17-летняя митингующая вместе с матерью пришла на допрос 25 января. У нее спрашивали о наличии собственной комнаты, увлечениях, посещении кружков или секций, месте обучения. Также спрашивали о событиях 23 января: как она оказалась в центре Петербурга, с какой целью, при каких условиях прошло задержание. В заключительной части беседы следователь спрашивал про размещенную в сети информацию: видел ли подросток призывы идти на акцию во “ВКонтакте”, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, были ли в интернете ролики, “отговаривающие” от участия в протесте.

Как отмечает “Коммерсант”, из задержанных и доставленных в отделения МВД Москвы 187 несовершеннолетних 177 были переданы родителям или законным представителям, остальных направили в больницы и центры временного содержания. На 111 из них составили протоколы по ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил публичного мероприятия), а более 70 родителей и опекунов полиция привлекла за неисполнение родительских обязанностей.

23 января по всей России прошли массовые митинги из-за ареста Навального. По оценке СМИ, акции состоялись более чем в 100 городах РФ. В Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, но правоохранители насчитывали только 4 тыс. Задержали по всей стране более 3,4 тыс. человек, как минимум 195 из них – дети.

В штабе Навального заявили, что в протестных акциях по всей России участвовали 250–300 тыс. человек.

Руководитель штабов Навального Леонид Волков анонсировал на 31 января новые акции протестов в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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