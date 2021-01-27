В РФ появится акселератор SberStudent

27.01.2021, 11:46, Новости дня

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Получив разработанную Стэнфордским центром программу, Сбер запускает общероссийский проект по созданию студенческого акселератора под названием SberStudent.

Также данным ресурсом смогут воспользоваться аспиранты и молодые научные сотрудники, отмечают специалисты. Программа нацелена на профессиональное развитие, поскольку позволяет перенимать опыт лучших представителей Кремниевой долины.

Как сообщили в Сбербанке, первый этап запуска студенческого акселератора начнется первого марта. Всего же будет три этапа постепенного запуска, которые закончатся 31 августа текущего года. Инициатор реализации проекта уже принимает заявки от потенциальных участников. Последний день для подачи – 25 февраля.