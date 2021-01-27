“Кто тут писал про Навального?” Российская актриса Лазарева рассказала, как полицейский пришел к ней домой накануне акций протеста

27.01.2021, 10:56, Новости дня

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Российская актриса Татьяна Лазарева рассказала, что перед акцией протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 23 января к ней домой приходил полицейский и просил подписать документ о том, что ее предупредили об уголовной ответственности за призывы к протестам. Об этом актриса рассказала в комментарию телеканалу “Дождь” 26 января.

Лазарева сообщила, что в момент визита ее дома не было, поэтому дверь открыла ее 14-летняя дочь Тося. Полицейский попросил у нее телефон родителей и передал предупреждение о том, что призывы к несогласованным акциям уголовно наказуемы. Кроме этого, он спросил у ее 14-летней дочери: “Кто тут писал про Навального?”

По словам Лазаревой, полицейский явно по личной инициативе спросил это у ее дочери. Актриса возмутилась поступком полицейского. За несколько дней до визита правоохранителя, 20 января, Лазарева опубликовала в Instagram видео, в котором поддержала Навального и его семью, выразив надежду, что политик и дальше будет заниматься своей деятельностью.

“Я очень надеюсь на то, что ты будешь продолжать то дело, которое ты делаешь. Ту борьбу, которую ты ведешь, и со своей стороны я обещаю тебе, что все мои силы и уверенность в твоей правоте будут с тобой”, – говорила Лазарева.

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Публикация от Татьяна Лазарева (@lazarevatut)

По всей России 23 января проходили акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних. Руководитель штабов Навального анонсировал на 31 января новые акции протеста в России.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный. 18 января Навального арестовали на 30 суток.

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