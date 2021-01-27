 

“Может быть все”. Криклий не исключает кардинальную перезагрузку Кабмина Украины в этом году

27.01.2021, 10:56, Новости дня
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий не исключает, что в этом году может произойти кардинальная перезагрузка Кабинета Министров. Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина” 26 января.

“Если говорить о моих личных прогнозах – знаете, может быть все. Но учитывая различные желания, интенции, настроения в Верховной Раде, мне кажется, что полная перезагрузка является довольно рискованной”, – считает министр.

Криклий уверен, что в таком случае будет сложнее сформировать такой состав Кабмина, который хотят получить в результате голосования в парламенте.

“Придется уже больше прислушиваться к оппозиционным фракциям. На самом деле это уже будет классической коалициадой. И тут уже вопрос: какие у кого будут предложения, видение. Тогда уже разделяется ответственность, и не факт, что ситуация будет двигаться в том направлении, что раньше”, – отметил он.

Действующий состав Кабмина был назначен в марте прошлого года, после того как предыдущее правительство во главе с Алексеем Гончаруком отправили в отставку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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