Байден считает, что “Северный поток – 2” станет “плохой сделкой для Европы”

27.01.2021, 10:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Джо Байден считает газопровод “Северный поток – 2” “плохой сделкой для Европы”. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, который транслировали на странице Белого дома в Facebook 26 января.

Она отметила, что новая администрация оценит меры против строительства газопровода, принятые администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.

“Мы знаем, что предыдущая администрация вводила против газопровода новые санкции. Сейчас мы проводим обзор этих мер и консультируемся с нашими европейскими партнерами”, – добавила пресс-секретарь.

https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/974477540033386/

Тему “Северного потока – 2″ Байден обсуждал во время разговора по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, отметила Псаки.

Проблема “Северного потока – 2” постепенно приобретает приоритет на фоне утверждения Сенатом США членов команды Байдена, которые могут влиять на решения по проекту, включая госсекретаря Энтони Блинкена, сделало выводы агентство Reuters 26 января. Ожидается, что в ближайшее время Госдепартамент США представит Конгрессу отчет об организациях, помогающих “Газпрому” достроить газопровод. За этим могут последовать меры, чтобы компании вышли из проекта, уточнило агентство.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США “легко отклонили вето” Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта “Северный поток – 2”.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик “Фортуна” возобновило строительство “Северного потока – 2” в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

—