Стали известны сроки модернизации судна-носителя подводных аппаратов «Мир»

27.01.2021, 9:26, Новости дня

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Крупнейшее российское научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Мстислав Келдыш», на счету которого свыше 80 экспедиции в Тихий и Атлантический океаны, Антарктику и Арктику, будет модернизировано в 2022 году, сообщила пресс-служба Института океанологии им. П.П. Ширшова (ОИ) РАН.

«Комплексная модернизация флагмана российского академического флота научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» запланирована на 2022 год», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В институте напомнили, что в настоящее время ведутся работы по созданию проектов глубокой модернизации для двух первых судов ИО РАН – «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Николай Страхов». Разработку рабоче-конструкторской документации планируется завершить к осени 2021 года. Параллельно в 2022 году ученые планируют начать обновление крупнейшего и наиболее известного НИС «Академик Мстислав Келдыш», которое в конце января отмечает 40-летний юбилей.

«Академик Мстислав Келдыш», как добавили в ИО РАН, считается одним из самых знаменитых российских НИС. На его счету 82 экспедиции в Тихий и Атлантический океаны, Антарктику и Арктику. Кроме того, «Академик Мстислав Келдыш» использовалось как судно-носитель подводных обитаемых аппаратов «Пайсис», «Мир-1» и «Мир-2». Исследовательские возможности судна и аппаратов «Мир» позволил провести обследования и инженерные работы на затонувших подводных лодках «Комсомолец» и «Курск». Судно также участвовало в съемках фильмов о подводном мире, включая «Титаник».

«Средний возраст наших научно-исследовательских судов составляет 35-40 лет. Это действительно критический показатель, требующий внимания. Нам удалось сохранить флот в работоспособном состоянии за счет грамотного планирования экспедиционной деятельности и своевременного проведения регламентных ремонтных работ. Тем не менее, наука не стоит на месте, появляются новые методы исследований, технические средства, способствующие получению научных результатов более высокого качества. Именно эти задачи и будут решены в рамках предстоящей модернизации», –сообщил руководитель проекта модернизации научного флота ИО РАН Константин Рогинский.

По его словам, модернизация научного флота ведется из средств, выделяемых Минобрнауки РФ в рамках нацпроекта «Наука». Финансирование позволит обновить научное и судовое оборудование, привести техническое состояние и эксплуатационные характеристики судов в соответствие с мировыми тенденциями, отметил Рогинский

Напомним, в октябре 2019 года научно-исследовательского судно «Академик Мстислав Келдыш» вернулось из экспедиции в моря Восточной Арктики. Результаты, полученные во время экспедиции, необходимы для прогнозирования процессов таяния подводной мерзлоты, а также для оценки экологического состояния вод в морях Восточной Арктики.