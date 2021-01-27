Врач назвал причину спада числа новых случаев COVID-19 в России

27.01.2021, 7:28, Новости дня

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Уменьшение числа новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически 14 дней находились на изоляции, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Стабилизация ситуации с коронавирусом в РФ точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки – это разобщение, которое произошло в праздники», – передает РИА «Новости» слова Горелова.

Он пояснил, что в течение 14 дней у людей была низкая социальная активность, они реже пользовались общественным транспортом и фактически находились на изоляции в течение целого инкубационного периода коронавируса, поэтому цепочки передачи инфекции разорвались.

Ранее Горелов рассказал, что в коронавирусе наблюдаются мутация, но пока она затрагивает менее 1% генома вируса.