 

Австрия и Британия приветствовали намерение РФ и США продлить ДСНВ

27.01.2021, 6:34, Новости дня
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Министерства иностранных дел Австрии и Великобритании приветствовали достижение договоренности между Россией и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3).

Достижение договоренности между Россией и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стало важным сигналом для всеобщей безопасности, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. По словам австрийского министра, 2021 год «начинается с важных шагов против спирали ядерного вооружения», передает ТАСС.

«Это важный сигнал и выигрыш для безопасности всех нас», – подчеркнул Шалленберг, заявление которого распространило Австрийское агентство печати. Глава МИД Австрии подтвердил позицию официальной Вены о желании остаться площадкой для проведения российско-американских стратегических переговоров. «<…> Мы останемся в распоряжении, как мы это делали ранее, в качестве принимающей стороны стратегических переговоров между США и Россией», – сказал министр.

В свою очередь представитель британского внешнеполитического ведомства сообщил, что МИД Соединенного Королевства приветствует достижение договоренности между Россией и США о продлении ДСНВ. «Мы приветствуем предложение США продлить новый договор СНВ с Россией. Договор внес важный вклад в стратегическую стабильность, прозрачность и укрепление доверия. Мы будем поддерживать договор и продление его надежного механизма проверки», – сообщили в ведомстве.

Во вторник президенты РФ и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. В тот же день президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.



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