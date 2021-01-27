Sky News – количество смертей от коронавируса в Великобритании перевалило за 100 тысяч

27.01.2021, 4:34, Новости дня

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Количество смертей от осложнений коронавируса в Великобритании перевалило за планку в 100 тысяч, передаёт Sky News со ссылкой на Управление национальной статистики. Тем не менее, как отмечает канал, несмотря на то что эта цифра поистине ужасает, количество заболеваний вирусом в стране постепенно идёт на убыль.

А теперь к новостям о коронавирусе. Управление национальной статистики только что обнародовало последние данные о смертности от COVID-19 в Англии и Уэльсе за неделю до 15 января. С нами на связь выходит наш редактор экономического раздела Эд Конвей, который ознакомился с этой информацией. Эд, что пишет УНС?

ЭД КОНВЕЙ, корреспондент Sky News: Что ж, представленные цифры крайне удручают. И я боюсь, что это очередная неделя плохих новостей в плане уровня смертности.

Управление национальной статистики фиксирует число погибших в Англии и Уэльсе, эту информацию там увязывают с данными, поступающими из Шотландии и Северной Ирландии. Данные статистической службы о числе умерших от COVID-19 немного отличаются от тех, которые ежедневно предоставляет правительство. Однако, по некоторым оценкам, эта информация более полная.

По данным Управления национальной статистики, количество смертей от коронавируса в Великобритании превысило отметку в сто тысяч человек. Там отметили, что число умерших от COVID-19 по состоянию на 15 января составило более 107 тысяч человек, ближе к 108 тысячам. Ожидается, что количество жертв будет продолжать расти. 107—108 тысяч смертей от осложнений COVID-19. Мало кому хочется отчитываться о таких показателях — ведь они совсем не радуют. Тем не менее они выглядят именно так.

Стоит, правда, подчеркнуть, что существует много различных методик подсчёта. Сегодня позже, после полудня, мы получим данные из Министерства здравоохранения и социального обеспечения относительно количества смертей от осложнений COVID-19.

Цифра эта очень близка к 100 тысячам. Информация Управления национальной статистики несколько менее актуальна, так как охватывает только период до 15 января. Однако эти данные более полные, так как они учитывают смерти прошлой весной. Тогда на вирус тестировали реже, в то время как официальные цифры правительства основываются на числе позитивных анализов и количестве людей, скончавшихся в течение 28 дней после установления диагноза. Данные же УНС основываются на том, фигурирует ли коронавирус в свидетельстве о смерти, поэтому учитывается больше смертей, которые относятся к весне прошлого года.

Это ужасная цифра, свидетельствующая, как мне кажется, о размахе этой пандемии. За этой цифрой стоят многие тысячи семей по всей стране, которые кого-то потеряли. И, к сожалению, эта цифра только растёт.

Подводя итог, мне бы хотелось добавить ещё вот что: по крайней мере, число случаев заболевания движется вниз, так что сейчас мы, возможно, находимся на пике графика смертности, однако количество смертей продолжает расти каждый день.

Дата выхода в эфир 26 января 2021 года.