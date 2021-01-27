 

Правительство Чехии поддержало инициативу найти место памятнику Коневу

27.01.2021, 1:10, Новости дня
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал идею установить на подобающее место ранее демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

«Поддерживаю установку [памятника] Коневу на достойное место [в Чехии]. Наконец-то об этом деле (судьбе памятника, прим. ВЗГЛЯД) мы начинаем говорить конструктивно», – передает его слова ТАСС.

Отмечается, что восстановить памятник полководца на подобающим его заслугам перед чехами достойном месте предложил бывший министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг.

Ранее сообщалось, что Москва не считает снос памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии поводом для пересмотра Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года.

В ноябре 2020 года по распоряжению муниципальных властей был снесен пьедестал, на котором на площади Интербригады в шестом районе Праги с 1980 года стоял памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Сам памятник демонтировали в начале апреля. После этого СК России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России. МИД назвал снос памятника Коневу подлым, а снос пьедестала памятника счел стремлением стереть в памяти чехов одну из важнейших страниц их собственной истории.

После сноса разгорелся политический скандал – СМИ Чехии заявили, что в страну якобы въехал российский дипломат с ядом для того, чтобы отравить причастных к сносу памятника пражских политиков. Два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. МИД России объявил о введении ответных мер в отношении Праги.



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