Быков: Россияне, которые обеспечили фильму Навального 85 млн просмотров, боятся власть и не пойдут защищать ее даже на проплаченный митинг

26.01.2021, 22:22, Новости дня

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85 млн россиян перестали верить власти.

Главный итог субботних митингов – даже не возвращение протестной активности (до показателей 2012 года еще долго), но именно определенность.

Не обязательно быть на стороне Навального, да и выходят главным образом не те, кто видит в нем идеального лидера. Это митинги не за, а против: против незаконных посадок, насилия над конституцией, наглой лжи на всех уровнях.

Прекрасно, что в стане сторонников вечного Путина наступила полная эстетическая ясность, и если быть против них решаются пока не все, то быть за них – уже самоубийственно для репутации. Да что там репутация – просто для самооценки. Они пускают в телевизоре и соцсетях такого петуха, угрожают собственному населению так беспардонно, так откровенно призывают к физической расправе над мирными гражданами, что предсказания о скатывании РФ к Северной Корее сбываются на глазах. И это еще мягко сказано – Северная Корея. Фильм “Обыкновенный фашизм”, показанный на “Первом канале” к 120-летию Ромма, смотрелся уже как вызов.

Что будет результатом – сказать трудно. Пессимисты предсказывают, что выходить на митинги будет все меньше народу, и это понятно. Скажу больше: выходящих будут все больше ненавидеть – не только путинцы (их сравнительно немного), но и обыватели. Ненавидеть именно потому, что митингующие преодолели свой страх, это чувство приятное и завидное, а обыватели не преодолевают, и потому они ненавидят тех, кто поставил их перед некомфортным выбором. Отсюда обвинения в адрес Навального: детей выводит, политический педофил!

Навальный и его штабы как раз предупреждали детей, чтобы они никуда не ходили, но что поделаешь – время такое, что дети никого особо не слушаются, в том числе Навального. Лично я видел на Тверской очень мало школьников, и я, в отличие от многих обывателей, этих школьников знаю. Фиг их заставишь куда-нибудь ходить, если они не хотят, и фиг отговоришь, если хотят. Трудно объяснить современному десятикласснику, что ему нельзя в выходной день выходить на центральную улицу. Советского опыта нет.

И не так уж важно, сколько народу выйдет в следующий раз. Важно, что те, кто сидит дома, те, кто смотрит телевизор, те, кто обеспечил фильму Навального 85 млн просмотров (данные на 13.00 25 января), не верят этой власти, боятся ее, не любят ее и не пойдут ее защищать даже на проплаченный митинг. Как сказал мне один омоновец: “Войдите в наше положение”.

Пиррова победа – это не тогда, когда ты заплатил за победу слишком дорогую цену. Это когда ты победил – и не уважаешь сам себя, а главное – не знаешь, что делать. Пирр был великий воин и это понял.

Источник: “Собеседник”

Опубликовано с личного разрешения автора

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