Компания Axiom Space назвала членов первого в истории частного экипажа, который полетит на МКС

26.01.2021, 21:30, Новости дня

Компания Axiom Space назвала членов первого в истории частного экипажа, который отправится на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В состав миссии Axiom Mission 1 (Axi-1) войдут четыре человека:

командир экипажа Майкл Лопес-Алегриа – бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom, четырежды летал в космос, последний раз летал на МКС в 2007-м;

пилот Ларри Коннор – американский предприниматель, некоммерческий активист, инвестор;

Марк Пати – канадский инвестор и филантроп;

Эйтан Стиббе – инфлюенсер и филантроп из Израиля.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.

Commander Michael López-Alegría

Mission Pilot Larry Connor

Mission Specialist Mark Pathy

Mission Specialist Eytan Stibbe

Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj

— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021

Также отмечается, что бывшая астронавтка NASA Пегги Уитсон будет резервным командиром Axi-1, а Джон Шоффнер из Ноксвилля – резервным пилотом миссии.

Планируется, что члены миссии будут проживать в американском сегменте МКС в течение восьми дней. На станции они будут участвовать в исследовательских и благотворительных проектах.

Лететь на МКС будут на корабле Crew Dragon от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Запуск планируется ориентировочно на январь 2022 года.

Весной 2020-го Axiom Space объявила о подписании контракта со SpaceX о первом полностью частном космическим полете человека на орбиту. Миссия Axiom Space Axi-1 может стать первым орбитальным полетом с людьми на борту без прямого участия правительственных космических агентств.

30 мая 2020 года SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Ракета успешно вывела на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Корабль доставил двух астронавтов NASA, Роберта Бенкена и Дага Херли, на Международную космическую станцию. Тогда люди впервые отправились в космос на транспорте, созданном частной компанией.

Запуском Falcon 9 США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”. За запуск каждого астронавта NASA платило “Роскосмосу” больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

