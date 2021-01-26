Telegram-бот продает номера телефонов более полумиллиарда пользователей

26.01.2021, 21:28, Новости дня

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Как стало известно, некое неизвестное лицо продает в сети через Telegram-бот номера телефонов 533 миллионов пользователей, зарегистрировавшихся в Facebook.

База данных позволяет найти телефон любого владельца аккаунта, зная только Facebook ID. По словам экспертов, данные свидетельствуют о крупнейшей утечке конфиденциальной информации.

Никому не известно, как личные данные граждан разных стран смогут использовать злоумышленники. Однако уже понятно, что причиной утечки стала уязвимость в системе защиты самого Facebook. Тем временем, представители социальной сети сообщили, что данная брешь была обнаружена и ликвидирована еще в 2019 году. Таким образом, база данных уже устарела. Тем, кто использует свой аккаунт давно, на всякий случай рекомендуют сменить пароль.