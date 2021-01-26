 

Названы претенденты на проведение отобранного у Белоруссии ЧМ по хоккею

26.01.2021, 21:08, Новости дня
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Международная федерация хоккея (IIHF) намерена провести чемпионат мира 2021 года в одной стране. Среди претендентов принять турнир – Дания, Латвия и Словакия, окончательное решение по месту проведения соревнований должны принять 1 февраля, сообщил глава федерации Рене Фазель.

«Решение мы прием на следующей неделе. Возможно, что уже в понедельник. Дело в том, что мы хотим, чтобы чемпионат мира был проведен в одном месте, где бы и играли 16 команд, с учетом ситуации с коронавирусом. На сегодня шансы есть у Дании, Латвии и Словакии», – передает слова Фазеля РИА «Новости».

Чемпионат по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня.

В прошлый понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Международная федерация хоккея обещала Минску выплатить компенсацию за отмену ЧМ.

Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным.



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