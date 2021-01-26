 

Генсеком ПАСЕ впервые избрана женщина

26.01.2021, 21:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали генеральным секретарем организации гречанку Деспину Хатзивасилиу-Цовилис, которая станет первой женщиной, занявшей этот пост за 72-летнюю историю Ассамблеи, сообщила пресс-служба организации.

Голосование происходило в электронной форме и в течение дня в ней приняли участие более 96% депутатов. Срок ее полномочий составит пять лет, начиная с 1 марта 2021 года, сообщили в организации.

«Для меня это большая честь – доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация – я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить ее влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами, в тесном сотрудничестве с Комитетом министров и генеральным секретарем», – сказала Хатзивасилиу-Цовилис после своего избрания. Она также поблагодарила членов Ассамблеи за поддержку.

Хатзивасилиу-Цовилис родилась в Афинах (Греция) 28 февраля 1967 года, замужем, имеет двух детей. Уже 21 год она работает с депутатами в ПАСЕ, в частности в Мониторинговом и Политическом комитете организации. Свою карьеру в Совете Европы избранный генсек начала еще в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Между тем ранее в понедельник ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, на неделе состоится обсуждение дальнейшей судьбы делегации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Совбез РФ предупредил об активизации террористов в интернете

02.09 / Компания Lenovo представила две новые модели ноутбука

05.10 / Разумков ограничил доступ журналистов в парламент

13.07 / Китай ввел ответные санкции против США, обеспокоенных положением уйгуров

18.01 / ВОЗ заявила о мире на грани «морального провала» из-за вакцин

20.11 / СБУ разоблачила в Черкассах растрату 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с COVID-19

03.09 / США ввели санкции против 11 компаний, способствующих экспорту иранской нефти

27.11 / Разработчики российской вакцины от коронавируса предложили AstraZeneca объединить их препараты

16.09 / Никаких препятствий работе НАБУ решение КС не создает – представитель президента в суде

27.08 / Заместитель госсекретаря США Стивен Биган завершил визит в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска