Генсеком ПАСЕ впервые избрана женщина

26.01.2021, 21:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали генеральным секретарем организации гречанку Деспину Хатзивасилиу-Цовилис, которая станет первой женщиной, занявшей этот пост за 72-летнюю историю Ассамблеи, сообщила пресс-служба организации.

Голосование происходило в электронной форме и в течение дня в ней приняли участие более 96% депутатов. Срок ее полномочий составит пять лет, начиная с 1 марта 2021 года, сообщили в организации.

«Для меня это большая честь – доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация – я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить ее влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами, в тесном сотрудничестве с Комитетом министров и генеральным секретарем», – сказала Хатзивасилиу-Цовилис после своего избрания. Она также поблагодарила членов Ассамблеи за поддержку.

Хатзивасилиу-Цовилис родилась в Афинах (Греция) 28 февраля 1967 года, замужем, имеет двух детей. Уже 21 год она работает с депутатами в ПАСЕ, в частности в Мониторинговом и Политическом комитете организации. Свою карьеру в Совете Европы избранный генсек начала еще в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Между тем ранее в понедельник ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, на неделе состоится обсуждение дальнейшей судьбы делегации.