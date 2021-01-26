 

На трассе Киев – Чоп из-за снега застряли сотни грузовиков

26.01.2021, 20:38, Новости дня
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В Ровенской области на объездной дороге Киев – Чоп сегодня образовался затор из нескольких сотен грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

Мобильные группы спасателей вместе с патрульной полицией и службой автомобильных дорог с помощью тяжелой инженерной техники занимались разблокированием движения.

Позднее в ГСЧС сообщили, что освободили из снежной ловушки 15 грузовиков – и затор рассосался. К оказанию помощи были привлечены три единицы тяжелой инженерной техники и 16 человек личного состава спасателей.

Спасатели в круглосуточном режиме мониторят ситуацию на дорогах области. 

Фото: rv.dsns.gov.ua

Укргидрометцентр предупреждал об ухудшении погоды на 25 января, в частности – о дождях с мокрым снегом. В Украине в ночь на 26 января из-за непогоды были обесточены 269 населенных пунктов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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