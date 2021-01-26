 

Apple вернула себе первенство в рейтинге самых дорогих брендов

26.01.2021, 20:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американская корпорация Apple названа самым дорогим брендом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Brand Finance Global 500.

Стоимость бренда оценили в $263,4 млрд. Компания вышла на лидирующую позицию впервые за пять лет, в 2020 году она занимала третью строчку рейтинга.

На втором месте – онлайн-ретейлер Amazon со стоимостью бренда $254,18 млрд. Далее расположились Google ($191,2 млрд), Microsoft ($140,4 млрд), Samsung Group ($102,6 млрд).

“По мере того, как новые технологии повышают ценность бренда во всех отраслях, [американский производитель электромобилей] Tesla оставляет позади традиционные автомобильные марки с самым быстрым ростом стоимости бренда в рейтинге на 158%”, – отметили в отчете.

Бренд в 2020 году оценили в $31,9 млрд. Tesla в 2020 году занимала 147-ю позицию в рейтинге ценности бренда со стоимостью $13,4 млрд.

Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В Польше назвали условия для въезда в страну без прохождения карантина

14.12 / ЕР предложила стимулировать трудоустройство потерявших работу из-за COVID-19

10.10 / Dodge Charger с 5,9-литровым мотором выставили на продажу в США

07.09 / Вспышка коронавируса в Украинской хоккейной лиге: заболело более 20 игроков

27.08 / В Совфеде назвали новые санкции США «прикрытием» проигрыша в разработке вакцины

13.08 / Раскрыты похищающие данные по всему миру русскоязычные хакеры

24.12 / На Земле не осталось скрытых от съемки со спутников мест

07.07 / В России задержали бывшую журналистку “Медузы”. Это может быть связано с делом о госизмене

25.06 / Большой доклад сенаторов вскрыл проблемы в отношениях Франции и России

13.10 / Козельский полигон исключили из списка причин загрязнения воды на Камчатке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска