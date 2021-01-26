Ахметов, Луческу, Лобановский, Шевченко, Ребров, Блохин, казино, семья. Интервью Гордона с Игорем Суркисом. Трансляция

26.01.2021, 18:50, Новости дня

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Игорь Суркис родился в 1958 году в Киеве. В 1981 году окончил Киевский институт народного хозяйства.

В 1981–1988 годах работал в тресте “Киевжилремстроймонтаж”, был начальником отдела ремонтно-строительного управления. Затем занимал должность заместителя начальника управления жилищного хозяйства Шевченковского райисполкома Киева и начальника отдела в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В начале 1990-х занялся бизнесом. В 1990–1994 годах был директором коммерческого центра компании “Динамо-Атлантик”, затем в течение четырех лет – ее генеральным директором.

В 1998 году Суркис стал первым вице-президентом, а в 2002 году – президентом ФК “Динамо” (Киев).

Старший брат Игоря Суркиса – Григорий Суркис – бизнесмен, народный депутат от “Оппозиционный платформы – За жизнь”.

По данным украинского Forbes, братья Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием $285 млн они занимают 31-е место в рейтинге.

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