 

Ахметов, Луческу, Лобановский, Шевченко, Ребров, Блохин, казино, семья. Интервью Гордона с Игорем Суркисом. Трансляция

26.01.2021, 18:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Игорь Суркис родился в 1958 году в Киеве. В 1981 году окончил Киевский институт народного хозяйства.

В 1981–1988 годах работал в тресте “Киевжилремстроймонтаж”, был начальником отдела ремонтно-строительного управления. Затем занимал должность заместителя начальника управления жилищного хозяйства Шевченковского райисполкома Киева и начальника отдела в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В начале 1990-х занялся бизнесом. В 1990–1994 годах был директором коммерческого центра компании “Динамо-Атлантик”, затем в течение четырех лет – ее генеральным директором. 

В 1998 году Суркис стал первым вице-президентом, а в 2002 году – президентом ФК “Динамо” (Киев). 

Старший брат Игоря Суркиса – Григорий Суркис – бизнесмен, народный депутат от “Оппозиционный платформы – За жизнь”. 

По данным украинского Forbes, братья Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием $285 млн они занимают 31-е место в рейтинге. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / 85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию

23.08 / Навальный находится в Германии в качестве гостя канцлера – МВД

26.11 / Кабмин сменил исполняющего обязанности главы Госфискальной службы

24.10 / Süddeutsche Zeitung – влияние США в Азии тает на глазах — а Китая растёт

05.10 / Выходец из Казахстана с лопатой совершил нападение на еврея у синагоги в Гамбурге

19.12 / На территории Дворца “Украина” ДТЭК открыла праздничный “Городок зимних развлечений”

24.06 / Путин пообщался с президентом Казахстана перед парадом на Красной площади

09.08 / Автоновости: Компания Volkswagen выпустит новый электрический пикап

18.01 / В РФ начали создавать единый институт развития Дальнего Востока

02.10 / Медицинское сообщество Омска ответило Навальному

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска