Эксперт: Поездки осужденного Навального за границу вызывали недоумение российских заключенных

26.01.2021, 18:26, Новости дня

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Нужно абстрагироваться от личности Навального и вспомнить, что он – обычный житель и к нему применимы те же законы, что и ко всем остальным россиянам, нарушающим предписания суда. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере безопасности Михаил Аничкин. Он напомнил, что за прошлый год 15 тысячам россиян условное наказание было заменено на реальное.

«ФСИН все сделал согласно закону. В 2014 году суд предъявил Навальному обвинения и вынес приговор. Но к нему тогда применили статью 73 УК «Условное осуждение», согласно которой на блогера были возложены определенные обязанности, которые он должен был выполнять в соответствии со своим физическим состоянием, возрастом, профессией и так далее. В частности, он обязан был регулярно посещать ФСИН и отмечаться. Так как осужденный нарушал этот распорядок, ФСИН подробно объяснил, каковы претензии к нему еще перед его прилетом. Точно такие же претензии предъявляются и всем лицам, нарушающим предписания суда», – заявил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин.

Собеседник напомнил, что Навальному был установлен пятилетний испытательный срок, позже продленный еще на год. «Кстати, не будем забывать, что мы имеем дело с дважды условно судимым человеком. Многие из россиян, кто за такие же преступления отбывает реальный срок, недоумевали, почему они сидят, а Навальный пользуется всеми правами и привилегиями несудимых граждан. Они сидят в местах лишения свободы, а у Навального на руках – загранпаспорт, он летает отдыхать за границу, детей туда на учебу возит», – добавил Аничкин.

«Нужно абстрагироваться от личности Навального, от тех излишних эмоций, которые в нас пытаются разжигать в данной ситуации, от нездорового интереса и вспомнить, что он – обычный житель нашей страны, и законы страны к нему применимы так же, как и ко всем остальным россиянам», – призывает эксперт.

«Скоро пройдет заседание суда, на котором будут рассматривать ходатайство ФСИНа о том, чтобы изменить условный срок Навального на реальный. Стоит напомнить, что замена условного срока на реальный, если она произойдет, коснется не только Навального. За один только прошлый год отношении 15 тыс. граждан нашей страны суды приняли такое же решение – заменили условное наказание на реальное», – заключил собеседник.

Напомним, в декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год.

Однако в течение прошлого года были зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к реальному лишению свободы, отметили в ФСИН.

О своем возвращении в Москву из Германии Навальный объявил 13 января, после чего УФСИН по Москве сообщила, что блогер должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным, потому что с конца декабря Навальный числился в федеральном розыске.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был взят под стражу в аэропорту Шереметьево. 18 января Химкинский городской суд постановил отправить блогера под арест на 30 суток в СИЗО по ходатайству ФСИН. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит заявление ФСИН об отмене условного осуждения Навальному по делу «Ив Роше». До решения суда он будет находиться под стражей.