 

После инцидента в Стамбуле посольство призвало туристов избегать «подозрительных личностей»

26.01.2021, 18:26, Новости дня
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Российским туристам в Турции необходимо соблюдать меры личной безопасности, с таким призывом выступило посольство РФ в Анкаре после нападения на россиян в Стамбуле.

«В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».

Посольство призвало туристов не вступать в контакт с «подозрительными личностями», держаться в стороне «от психически неуравновешенных лиц», соблюдать бдительность на многолюдных местах и избегать демонстраций и протестных акций, а также безлюдных улиц.

В воскресенье вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан РФ – мужчину и двух женщин. Нападавший задержан. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, россияне госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Напавший в своих первых показаниях заявил, что принял их за «посланников дьявола».



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