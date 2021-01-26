 

Подросток устроил стрельбу на детской площадке под Одессой, ранены два мальчика

26.01.2021, 17:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На детской площадке в городе Измаиле Одесской области 24 января подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета. Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Сообщается, что 14-летний подозреваемый пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двум подросткам 13 и 14 лет, которые занимались спортом. Во время спора он несколько раз выстрелил в их сторону из пневматического оружия и скрылся вместе с товарищем. 

Пострадавшие рассказали о происшествии матерям, а те обратились в полицию. Во время допроса они рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял преступник, попали им в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались.

Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, насколько пострадали несовершеннолетние. 

Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города. В ходе следствия выяснилось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие, из которого стрелял его приятель.

Действия несовершеннолетнего “стрелка” квалифицировали как хулиганство согласно ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Пистолет изъяли и направили на экспертное исследование. Правоохранители намерены дать правовую оценку действиям товарища “стрелка” после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Число пострадавших от отравления в Буйнакске превысило 100 человек

10.08 / Число пострадавших при пожаре на АЗС в Волгограде возросло до 12 человек

07.01 / Байдену не стоит рассчитывать на помощь Европы в борьбе с Китаем

05.09 / Тихановская опровергла разлад в белорусской оппозиции

09.11 / Мнения: У Трампа, как и у нас, провал с идеологией

24.11 / ЕС дал оценку инциденту с досмотром турецкого судна в Средиземноморье

09.07 / США не захотели брать пример с Рузвельта и Литвинова

03.12 / Ученый Губанов работал над проектом гиперзвукового гражданского самолета

26.11 / Президент Аргентины объявил трехдневный траур из-за смерти Марадоны

03.01 / Число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 1 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска