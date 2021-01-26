Подросток устроил стрельбу на детской площадке под Одессой, ранены два мальчика
26.01.2021, 17:02,
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На детской площадке в городе Измаиле Одесской области 24 января подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета. Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины.
Сообщается, что 14-летний подозреваемый пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двум подросткам 13 и 14 лет, которые занимались спортом. Во время спора он несколько раз выстрелил в их сторону из пневматического оружия и скрылся вместе с товарищем.
Пострадавшие рассказали о происшествии матерям, а те обратились в полицию. Во время допроса они рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял преступник, попали им в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались.
Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, насколько пострадали несовершеннолетние.
Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города. В ходе следствия выяснилось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие, из которого стрелял его приятель.
Действия несовершеннолетнего “стрелка” квалифицировали как хулиганство согласно ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Пистолет изъяли и направили на экспертное исследование. Правоохранители намерены дать правовую оценку действиям товарища “стрелка” после выяснения всех обстоятельств происшествия.
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