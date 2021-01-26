 

Партия Зеленского потеряла несколько позиций в рейтинге популярности

26.01.2021, 16:28, Новости дня
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В рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Если бы выборы в Верховную раду проходили во второй половине января (…), относительно больше голосов получила бы партия ОПЗЖ, за которую отдали голоса 15,7% всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте – «ЕС» [«Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко], которую поддерживают 11,6% всех респондентов и 15,3% тех, кто определился с выбором», – говорится в сообщении на сайте КМИС.

У партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» 9,5% и 12,6%, у «Слуги народа» – 8,5% и 11,2% поддержки избирателей.

Партии партия «Сила и честь» экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко, основанная Святославом Вакарчуком партия «Голос», а также «Украинская стратегия Гройсмана» экс-премьера Владимира Гройсмана смогли бы преодолеть проходной пятипроцентный барьер в парламент.

В конце декабря прошлого года «Слуга народа» лидировала среди всех партий страны, а ОПЗЖ была на втором месте.

Опрос проводился 22 января среди респондентов со всех подконтрольных правительству Украины регионов страны. В нем приняли участие 1 005 человек. Статистическая погрешность составляет 3,1%.

В ноябре 2020 «Оппозиционная платформа – За жизнь» стала самой популярной среди украинцев.



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