Из-за пандемии юбилей Ельцина отметят без масштабных торжеств

26.01.2021, 16:28, Новости дня

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Различные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, запланированы в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, сообщили в фонде «Президентский центр Б.Н. Ельцина». При этом крупных мероприятий не планируется из-за эпидемиологической обстановки.

90 лет со дня рождения Ельцина исполняется 1 февраля 2021 года. В Москве в этот день состоится традиционное возложение цветов к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище, планируется участие Наины Ельциной, сообщила РИА «Новости» заместитель исполнительного директора Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Людмила Телень.

В свою очередь директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин сообщил, что в Екатеринбурге празднование 90-летия со дня рождения первого президента РФ начнется в ближайшие выходные. «В силу нестабильной эпидемиологической обстановки мы не делали крупных мероприятий, у нас программа состоит из небольших событий, посвященных деятельности первого президента. В основном, в музее это специальные экскурсии», – сказал он.

По его словам, 1 февраля в музее откроется выставка фотографий «Ельцин в галстуке и без». «Фотографии расположены парами: в одном периоде времени выбраны два кадра, один презентует рабочее состояние Бориса Ельцина, это фото из будней политика 90-х, а другой кадр – фото из семейного архива. Кадры из семейного архива сопровождаются комментариями, историями от членов семьи, жены Бориса Николаевича Наины Ельциной и его дочери Татьяны Юмашевой», – отметил Лутохин.

Вечером в музее состоится специально поставленный к этому дню иммерсивный интерактивный спектакль, небольшая группа из 15 зрителей сможет пройтись по экспозиции, в сопровождении актеров, задействованы будут также гаджеты и специально написанный Telegram-бот, отметил директор музея. В основе спектакля лежат тексты драматургов и поэтов Екатеринбурга, которые вдохновились экспонатами музея. Вход в музей в этот день будет бесплатным, а на спектакль зрители смогут попасть по предварительной регистрации.

«Утром мы традиционно возложим цветы к памятнику Ельцину. На этот раз мы специально пригласили первых лиц области и города», – добавил Лутохин.

Он также сообщил, что получил приглашение от Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге на открытие выставки, посвященной Петербургу в эпоху Ельцина.

В Кремле ранее сообщали, что российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина.