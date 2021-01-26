В ПАСЕ призвали Россию “выполнить требования международного сообщества” в отношении территорий трех стран

26.01.2021, 13:26, Новости дня

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию прекратить агрессию по отношению к Молдове, Грузии и Украине. Это следует из резолюции, принятой 25 января, она размещена на сайте ПАСЕ.

В документе, основанном на мониторинге в 2020 году, упоминается ряд стран, в том числе Россия.

– [ПАСЕ призывает] выполнять требования международного сообщества в отношении Восточной Украины, Крыма, оккупированных грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии и приднестровского региона Республики Молдова, – говорится в резолюции.

В ассамблее также отметили со стороны Москвы “отсутствие прогресса в реализации требований международного сообщества в отношении Восточной Украины, Крыма”, а также ряд других “нерешенных проблем”.

В то же время в ПАСЕ отметили положительную роль РФ “в мирном посредничестве по нагорно-карабахскому конфликту”.

Очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвуют в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. Она продлится до 28 января.

В 1990 году Приднестровье объявило о суверенитете, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе, причастность к которой Москва официально не признает.