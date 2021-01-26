Рада разрешила доступ иностранных войск в Украину для участия в военных учениях в 2021 году

26.01.2021, 13:26, Новости дня

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Верховная Рада Украины на заседании 26 января поддержала законопроект №4499, которым одобрила решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Законопроект приняли без обсуждения. Документ в целом поддержало 325 нардепов.

Как указано в пояснительной записке, расходы в сумме 38,6 млн грн будут профинансированы в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2021 год.

В приложении к законопроекту указано, что в 2021 году в Украине проведут восемь многонациональных военных учений: многонациональное учение по подготовке подразделений Вооруженных сил, украино-американские учения “Репид Трайдент – 2021”, украино-британские учения “Козак Мейс – 2021”, украино-американские учения “Си Бриз – 2021”, украино-румынские учения “Риверайн – 2021”, украино-британские учения “Вориер Вотчер – 2021”, украино-польские учения “Три меча – 2021” и “Сильвер Сейбер – 2021”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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