В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксирован сбой

26.01.2021, 13:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp у российских пользователей произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи сервиса Downdetector сообщили о сбоях с загрузкой в Instagram (56%), проблемах со входом (26%) и работой веб-версии соцсети (16%). В Facebook 86% пользователей указали на проблемы с сайтом, 12% – на проблемы со входом.

У мессенджера WhatsApp фиксируются проблемы с подключением к сервису (83%), проблемы с веб-версией (15%) и 1% сообщил о проблемах при попытках авторизоваться.

Все три соцсети принадлежат американской компании Facebook.

Ранее в январе в РФ наблюдались проблемы в работе соцсети Twitter.