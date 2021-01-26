 

“Нереальная ржака”, “Позитивно и сексуально” – Богомолов разделся перед камерой

26.01.2021, 12:30, Новости дня
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Российский режиссер Константин Богомолов на своей странице в Instagram показал, как на берегу океана перед камерой пел песню “Ветер с моря дул” из репертуара певицы Натали.

В финале ролика он снял футболку, оголив торс, и нырнул в воду.

– На радостях, что обгорание спало, а солнце утихло. Завтра домой, – написал Богомолов 24 января.

Подписчики прокомментировали ролик.

– Клип отличный, но поете вы хреново, – отметила olia_safiulina.

– Нереальная ржака, – заявила _marusya_ch_.

– Позитивно и сексуально, оператору респект, – написала koza4uk_tati.

На Мальдивах Богомолов отдыхал с женой, телеведущей Ксенией Собчак.

Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве. Он театральный режиссер и поэт, художественный руководитель Театра на Малой Бронной.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с Собчак он был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. У них есть дочь Анна, которая родилась в 2010 году.



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