Mitsubishi показала кадры с дорожных испытаний кроссовера Outlander

26.01.2021, 9:54, Новости дня

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Японский автомобильный гигант Mitsubishi поделился тизером обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander.

Презентация автомобиля пройдет уже в следующем месяце. Тестовые испытания проходили в различных условиях, что позволило доказать максимальную приспособленность ко всевозможным сложностям. Кроме того, ранее кроссовер уже рассекретили по внешнему виду, который соответствует стилю Dynamic Shield.

Актуальная версия впервые выпущена в 2012 году, однако уже спустя три года кроссовер получит модернизированный вид. На данный момент уровень производительности и остальные параметры удерживаются в тайне. Остальные характеристики будут объявлены в рамках готовящейся презентации.