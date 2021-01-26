 

Электрокары Volkswagen ID.4 GTX и Volkswagen ID.5 поступят в продажу в 2021 году

26.01.2021, 9:54, Новости дня
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Сегодня стало известно, что в 2021 году поступят на рынок новые кроссоверы от Volkswagen.

В частности, публике будут предложены модернизированные модели ID.5 b ID.4 GTX. Представители бренды анонсировали, что в течение ближайшие 4 лет поступят на рынок около 20 новых моделей. Новый электрокар ID.4 GTX может похвастаться усиленным агрегатом, благодаря которому разгон до сотни достигается за 6,2 секунд.

Кроме того, автомобиль также получил запас хода около 400 километров. Официальная презентация состоится уже к весне 2021 года, а к лету электрокар ID.4 GTX появится в свободной продаже. Что касается модели ID.5, то ее мощность будет достигать 302 л.с. с поддержкой системы полного привода.



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