 

Зеленский призвал нардепов от “Слуги народа” поддержать назначение Витренко

26.01.2021, 9:08, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции “Слуга народа” вечером 25 января призвал монобольшинство поддержать назначение бывшего исполнительного директора НАК “Нафтогаз України” Юрия Витренко на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра. Об этом замглавы фракции Евгения Кравчук рассказала “Украинской правде”. 

“Просил поддержать Витренко. Считает его самым независимым кандидатом, то есть равноудаленным от всех бизнес-групп. Также отметил, что в области энергетики должен быть полноценный министр”, – сказала Кравчук. 

Глава партии “Слуга народа”, народный депутат Александр Корниенко на брифинге после заседания отметил, что общение нардепов с Витренко заняло примерно полтора часа. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Были разговоры, задавали вопросы коллеги: и текущие, относительно ситуации с тарифами, и стратегические – как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли. Сейчас продолжается процесс голосования подписями во фракции. Мы принимаем фракцией решение – вы знаете, у нас они принимаются 70% [голосов], то есть 173 нужно депутата, и если мы получим эту цифру завтра [26 января] или послезавтра, то направим представление премьер-министру. Голосование за господина Витренко [в Раде] может быть либо в среду [27 января], либо в четверг, либо в пятницу. Завтра точно не может быть, поскольку нам нужно сформировать за него еще необходимое количество голосов”, – сказал он. 

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от “Слуги народа”. 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. “За” проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226. 

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

21 декабря Кабмин назначил его и.о. министра энергетики. 

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором “Нафтогазу”. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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