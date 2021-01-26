В Индии навсегда запретили TikTok и 58 китайских приложений

26.01.2021, 8:12, Новости дня

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Правительство Индии ужесточило санкции в отношении китайских мобильных предложений и навсегда запретило 59 из них, включая популярные TikTok, Baidu, WeChat, сообщило министерство электроники и информационных технологий.

«На прошлой неделе 59 китайским приложениям были направлены официальные уведомления о том, что их деятельность навсегда запрещена в Индии» – передает ТАСС сообщение ведомства.

«Действия в отношении китайских приложений были предприняты на основе индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку, – сообщили в министерстве. – Запрет был введен также из-за недовольства реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений».

Полный запрет был введен в ответ на множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей рядом китайских мобильных приложений на операционных системах Android и iOS. В частности, утверждалось, что некоторые программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии.

Напомним, в понедельник военнослужащие пограничных сил Индии и Китая вступили в столкновение в районе перевала Наку-Ла в индийском гималайском штате Сикким.