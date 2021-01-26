 

В Индии навсегда запретили TikTok и 58 китайских приложений

26.01.2021, 8:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство Индии ужесточило санкции в отношении китайских мобильных предложений и навсегда запретило 59 из них, включая популярные TikTok, Baidu, WeChat, сообщило министерство электроники и информационных технологий.

«На прошлой неделе 59 китайским приложениям были направлены официальные уведомления о том, что их деятельность навсегда запрещена в Индии» – передает ТАСС сообщение ведомства.

«Действия в отношении китайских приложений были предприняты на основе индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку, – сообщили в министерстве. – Запрет был введен также из-за недовольства реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений».

Полный запрет был введен в ответ на множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей рядом китайских мобильных приложений на операционных системах Android и iOS. В частности, утверждалось, что некоторые программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии.

Напомним, в понедельник военнослужащие пограничных сил Индии и Китая вступили в столкновение в районе перевала Наку-Ла в индийском гималайском штате Сикким.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Геращенко: Может, в Уголовный кодекс внесли изменения – “никому убивать нельзя, а Микитасю – можно”?

24.08 / На заменившего госфлаг Белоруссии активиста завели дело

11.01 / Комаровский: Метаморфозы Зеленского можно объяснить только тем, что на него есть компромат

07.07 / Белый дом: задача Трампа – объединить страну на основе общих ценностей

14.11 / Демократы призвали пересмотреть политику США в отношении Турции

23.08 / В РФ созданы боевые модули для легких катеров ВМФ

14.01 / Из-за снегопада в Москве задержали и отменили более 25 авиарейсов

01.01 / В МЧС напомнили о запрете запуска фейерверков с балконов и крыш с 1 января

28.12 / Первой прививку от COVID во Франции получила 78-летняя женщина

21.08 / Эксперты о заявлениях Лукашенко о якобы вмешательстве США в дела Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска