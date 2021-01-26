Ученые обнаружили гигантскую маску майя

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26.01.2021, 7:28, Новости дня
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Древнюю маску огромных размеров археологи обнаружили на территории штата Юкатан (Мексика). Ученые сразу определили, что данное творение относится к цивилизации майя. Позже был установлен и возраст находки. Ее высекли в период от 300 до 250 года до нашей эры.

Как сообщают источники, маску обнаружили во время обследования местности еще в 2017 году. Однако ученые решили сохранить в тайне свое открытие, так как опасались черных археологов, а денег немедленно провести раскопки просто не было.

В результате археологи вынуждены были закопать маску на какое-то время. Затем, разумеется, к ней возвратились и после проведения первых исследований сообщили о ней всему миру. Изучение этого уникального артефакта продолжается.



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