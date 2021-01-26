 

Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров РФ и США

26.01.2021, 7:23, Новости дня
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре американского лидера и президента РФ Владимира Путина.

«Намек ясен и даже слишком… Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает – важно все», – гаписал Пушков в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что особенную важность подобные условности приобретают из-за настроя, с которым новый глава государства пришел в Белый дом, и его слов о РФ как о «враге США».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами РФ и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». 



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